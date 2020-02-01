Advertisements
Advertisements
Advertisements

مجموعة الأهلي.. موعد مباراة النجم الساحلي وبلاتينيوم ستارز في دوري أبطال أفريقيا

السبت 01/فبراير/2020 - 02:55 ص
Advertisements
النجم الساحلي وبلاتينيوم
النجم الساحلي وبلاتينيوم
محمد الصو
Advertisements
يستعد ملعب 14 يناير في تونس لاستضافة مباراة قوية، بين أصحاب الأرض النجم الساحلي التونسي ضد بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، في ختام مباريات دو المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الفريقين، ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي تضم بجوارهم كل من "الأهلي المصري، والهلال السوداني"، والذي تجمعهما مواجهة حاسمة مساء اليوم أيضًا.

ويدخل الفريق التونسي، وهو يحتاج لنقطة وحيدة من تلك المواجهة على أرضه ووسط جماهيره، لتأكيد صعوده للدور المقبل من البطولة.

فيما سيلعب بلاتينيوم ستارز، المباراة للتاريخ فقط بعدما خرج من المنافسات، عقب احتلاله مؤخرة الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

وكان النجم الساحلي، فاز بمواجهة الذهاب التي جمعتهما في زيمبابوي بالدور الأول، بثلاثية دون رد، ويأمل في تكرارها حتى يعبر لدور الثمانية.

موعد مباراة النجم الساحلي ضد بلاتينيوم ستارز بدوري الأبطال
وتُقام مباراة النجم الساحلي ضد بلاتينيوم ستارز، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

على الجانب الآخر، يحل الأهلي ضيفًا على الهلال السوداني، مساء اليوم السبت، على ملعب الجوهرة الزرقاء في أم درمان لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، حيث يحتاج المارد الأحمر للفوز أو التعادل لضمان تأهله.

ترتيب المجموعة الثانية بدوري الأبطال
ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، فيما يحتل الهلال السوداني المركز الثاني برصيد 9 نقاط والنجم الساحلي التونسي ثالثًا برصيد 9 نقاط، وبلاتينيوم في مؤخرة الجدول برصيد نقطة وحيدة وخرج من المنافسة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

توقيت مكة الهلال السودانى النجم الساحلي وبلاتينيوم الان النجم الساحلي وبلاتينيوم العربيه الاهلي ؤ

أخبار تهمك

(رابط جديد/New Link) نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي (خليك اول واحد يجيبها) Officialy "من هنا"

منذ حوالي 7 ساعات

code number.. لينك نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 الترم الأول أولي ثانوي LMS برقم الجلوس وبوابة التعليم الأساسي

منذ حوالي 4 ساعات

اضغط على هذا اللينك | نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم من خلال رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Cairo results | (ظهرت دلوقتي)

منذ حوالي 17 ساعة

"نتيجتك موجودة عندنا".. رابط بنك المعرفة المصري لمعرفة نتيجة اولى ثانوي 2020 التيرم الأول LMS

منذ حوالي 6 ساعات

الناجح يرفع ايده.. نتيجة أولى ثانوي 2020 التيرم الأول نظام تابلت برقم الجلوس والاسم من موقع وزارة التربية والتعليم والنتائج التعليم الاساسي وبنك المعرفة

منذ حوالي 7 ساعات

click here | نتيجه الاعداديه القاهره 2020.. لينك خفيف لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة عبر cairo.gov

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة (نسبة النجاح 77,7%) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي NOW (نتيجة 3 اعدادي)

منذ يوم

نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 الترم الأول "نظام Tablet" موقع وزارة التربية والتعليم وبنك المعرفة

منذ حوالي 4 ساعات

"جبنهالك لحد عندك" | "ادخل" برقم جلوسك واسمك و"اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة عبر بوابة وزارة التربية والتعليم ولينك مباشر

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحسم المقعد الأخير بالقائمة الإفريقية

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة وكل المحافظات "حالاً" بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 18 ساعة

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

منذ حوالي 7 ساعات

لينك مباشر (Egypt Knowledge Bank) | نتيجة الصف الثاني الثانوي ٢٠٢٠ الترم الاول LMS عبر رابط موقع بنك المعرفة المصري (تم اعتمادها رسميا) Fast Link

منذ يوم

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف حقيقة وفاة نادية لطفي منذ قليل

منذ ساعتين و 31 دقيقة

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الهلال وبلاتينيوم اليوم في دوري أبطال أفريقيا.. مشاهدة مباراة الهلال بث مباشر (مجموعة الأهلي)

موعد مباراة النجم الساحلي وبلاتينيوم اليوم في دوري أبطال إفريقيا| مشاهدة مباراة النجم ضد بلاتينيوم بث مباشر etoile du sa

جاريدو يحافظ على تشكيل النجم الساحلي أمام بلاتينيوم

«كورة لايف Koralive» مشاهدة مباراة النجم الساحلي وبلاتينيوم بث مباشر bein SPORT كورة لايف رابط الاهلي TIME Etoial يلا شو

يلا شوت الآن مشاهدة ماتش الاهلي و بلاتينيوم بث مباشر الشوط الثاني كورة لايف Yalla shoot الهدف الثاني

دوري أبطال إفريقيا.. ترتيب المجموعة الثانية قبل مباراة بلاتينيوم ضد الأهلي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:22 م

"نتيجتك موجودة عندنا".. رابط بنك المعرفة المصري لمعرفة نتيجة اولى ثانوي 2020 التيرم الأول LMS

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

07:44 م

click here | نتيجه الاعداديه القاهره 2020.. لينك خفيف لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة عبر cairo.gov

11:00 م

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

07:44 م

الأهلي يحسم المقعد الأخير بالقائمة الإفريقية

10:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status