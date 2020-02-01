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إعلامية صينية تكشف تفاصيل عن "كورونا".. وتزف بشرى

السبت 01/فبراير/2020 - 02:58 ص
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الإعلامية
الإعلامية
أمنية فوزي
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قالت وانج شين، إعلامية صينية: إنها تقيم في مصر منذ 3 سنوات، والأسبوع الماضي كان صعبًا على الصين بسبب انتشار فيروس كورونا.


وأضافت أن انتشار فيروس كورونا، زاد عند عودة الصينيين إلى مسقط رؤوسهم لقضاء عيد الربيع، لافتة إلى أن عيد الربيع عند الصينيين، مثل عيد الأضحى وعيد الفطر عند المصريين.

وأوضحت خلال حوارها مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنها دشنت صفحة على "فيسبوك" باللغة العربية، للتوعية ضد خطر فيروس كورونا، موضحة أنه يجب غسل جميع أجزاء اليد لمدة 20 ثانية، لافتة إلى أن فيروس كورونا فيروس جديد تمامًا، ولا يوجد أي لقاحات له، ويختلف عن أي فيروسات سابقة.

وزفت بشرى سارة، قائلة إنه تم علاج 196 مريضا من مصابي فيروس كورونا، وخرجوا من المستشفى، متابعة: "بالرغم من عدم وجود لقاح، إلا أن الصين وجدت علاجًا للمصابين بفيروس كورونا"، وأن الصينيين يلزمون منازلهم حاليًا، ولا يخرجون إلا للضرورة القصوى، ويرتدون الكمامات.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فيروس الصين

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