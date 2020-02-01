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"رياح وبرودة".. الأرصاد تصدر بيانا عن طقس اليوم

السبت 01/فبراير/2020 - 10:07 ص
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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تنبأت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بحالة الطقس المتوقعة السبت 1 فبراير 2020، على مناطق ومحافظات الجمهورية، في بيان نشرته، موضحة أن الطقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، وغائم أحيانًا، والرياح معتدلة، على القاهرة، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد، أن الطقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، ونشاط رياح، واضطراب في الملاحة البحرية على جنوب سيناء والغردقة.

وأشارت إلى أن والرياح معتدلة على شمال الصعيد، ودافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.
"رياح وبرودة".. الأرصاد تصدر بيانا عن طقس اليوم
"رياح وبرودة".. الأرصاد تصدر بيانا عن طقس اليوم
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الكلمات المفتاحية

طقس رياح اﻻرصاد اتربة

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