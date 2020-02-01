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محمود حمدان لـ"الفجر الفني": أتمنى العمل مع يحيى الفخراني .. وأحلم بتجسيد شخصية "أحمس"

السبت 01/فبراير/2020 - 03:53 ص
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بوابة الفجر
حوار/ روان هيثم محمد
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1- والدتي وزوجتي الجنديان المجهولان في حياتي.

2- أتمنى تجسيد شخصية "أحمس".

3- "عوالم خفية" من أقرب الأعمال لقلبي.

ممثل موهوب استطاع أن يثبت موهبته للجميع، ودخل قلوب الجمهور بمنتهى البساطة والسلاسة من خلال أدواره المميزة إلى جانب عمله في مجال التأليف، حيث قدم أعمالًا علقت في أذهان المشاهد.

فتح الفنان والمؤلف محمود حمدان قلبه لـ "الفجر الفني" وتحدث عن مشاركته في السباق الرمضاني القادم، وأحدث أعماله الفنية وإلى نص الحوار..

في بداية حديثنا، كيف قمت باكتشاف موهبتك الفنية بجانب التأليف؟
أنا في الأصل خريج المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، وأخرجت أعملًا مسرحية عديدة وفي أغلب الأوقات كانت من تأليفي وعن طريق كتابتي للمسرح بدأت الكتابة للتليفزيون والسينما.

هل مجال التأليف يؤثر على عملك كفنان؟
بالفعل أثر وأخذ الكثير من وقتي، حيث شغل التأليف كل تفكيري على حساب نزعتي كفنان.

ما العمل الفني الذي تفضله أكثر التمثيل أم التأليف؟
أفضل المجالين، لكن التمثيل يغلب على التأليف وهو الأهم بالنسبة لي ولكنني أحب التأليف واقوم بكتابة شخصيات كل شخصية أقوم بتمثيلها خلال كتابتها.

في رأيك، هل المسرح في حالة ريادة حاليًا عن المسرح قديمًا؟
بالطبع لا، المسرح قديمًا كان في وجهه أخرى من حيث المحتوى أو ثقافة المشاهد على عكس المسرح حاليا، ولكن هذه المرحلة الحالية أفضل من مرحلة قبل وبعد الثورة.

ما الدور الذي تتمنى عمله؟
أتمنى عمل أدوار كثيرة، وفي بعض الأوقات اذا لم تتاح لي فرصة القيام بهذا الدور أقوم بتمثيله عند كتابتي له لذلك تظهر الشخصية صادقة.

من كنت تريد العمل معه في زمن الفن الجميل؟ وحالياً؟
من حسن حظي انني قمت بكتابة مسلسل "عوالم خفي" للأستاذ عادل إمام وهذا العمل من أهم شئ في حياتي، كنت أتمنى أن أكتب أعمال للفنان أحمد زكي، وأتمنى التمثيل مع الأستاذ يحيى الفخراني.

ما من أعمالك الفنية الأقرب لقلبك؟
عملي كمؤلف مسلسل "عوالم خفية" من أقرب الأعمال لقلبي، وكممثل شاركت في أدوار كثيرة لكن حتى الآن لم أحدد أي الأعمال الأقرب لقلبي.

ما الشخصية التاريخية التي تحلم بتجسيدها؟
أتمنى أن أقوم بتجسيد شخصية "أحمس".

ما هو الجندي المجهول في حياتك؟
الجنديان المجهولان في حياتي والدتي وزوجتي هما أكثر من قاما بمساندتي

ما الأساس الذي توافق عليه لدورك؟
أهم شئ بالنسبة لي أن تكون الشخصية مؤثرة ولا تعنيني مساحة الدور.

ما الصعوبات التي واجهتك في بداية المجال الفني؟
الصعوبات التي تواجه اي فنان في بداية عمله، انه ليس من السهل أن تأتي لك الفرصة، يجب عليك ان تبذل جهد وتواجه لكنه في النهاية يصلك ان تمتلك كم من الخبرة وان تكون ملمًا بما يفيدك بعد ذلك.

حدثنا عن طبيعة حياتك الأسرية؟
أنا بالفعل متزوج من 7 سنين من سيدة خارج الوسط الفني، وكثير من المحيطين على دراية بذلك.

هل تفضل عرض أعمالك في موسم رمضان أم تفضل عرضها خارج دراما رمضان 2020؟
أفضل أن تكون أعمالي متواجدة في شهر رمضان، وبالفعل سأشارك في أحد مسلسلات السباق الرمضاني القادم لكنني أريد إخفاء تفاصيله حاليًا.

مالفريق الرياضي الذي تشجعه؟
فريقي الرياضي المفضل هو الأهلي بكل تأكيد.

في نهاية حديثنا.. ما الأعمال الفنية التي تستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة؟
أقوم حاليًا بالتحضير لفيلمين بجانب المسلسل الذي أشارك بالتمثيل فيه.



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الكلمات المفتاحية

منوعات عوالم خفية حوار حمدان الفجر الفني الزعيم

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