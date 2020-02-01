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مشاهدات خيالية لبرومو "هيعيش يفتكرني" للهضبة عمرو دياب في وقت قياسي (فيديو)

السبت 01/فبراير/2020 - 02:46 ص
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بوابة الفجر
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حقق برومو أغنية الفنان عمرو دياب الجديدة "هيعيش يفتكرني"، نجاحًا فور طرحه بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وبلغ عدد مشاهدات البرومو منذ طرحه في 29 يناير الجاري وحتى الآن أكثر من 844,276 مشاهدة حتى الآن.

كان عمرو دياب، أعلن عن برومو الفيديو كليب، من خلال تغريدة عبر "تويتر" قائلا: "خليك اول واحد يسمع برومو اغنية "هيعيش يفتكرني" أول اغنية من ألبوم عمرو_دياب الجديد ٢٠٢٠ "سهران" وانتظروا الألبوم الكامل يوم ١٢ فبراير ٢٠٢٠".
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