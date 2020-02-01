أسدل الستار حول صفقة برشلونة الجديدة حيث أعلنت إدارة البارسا عن التعاقد رسمياً مع اللاعب ماتيوس فيرنانديز من صفوف بالميراس البرازيلي ابتداءً من الأول من يوليو من عام 2020 ولمدة خمس سنوات.

تعاقد برشلونة مع ماتيوس فيرنانديز





وأصدر فريق برشلونة الإسباني بيانا أوضح فيه تفاصيل التعاقد مع اللاعب ماتيوس فيرنانديز حيث أكد البيان أن الفريق الكاتالوني قد توصل لاتفاق يتضمن التوقيع مع لاعب خط الوسط البرازيلي ابتداءً من الأول من يوليو من عام 2020 ولمدة خمس سنوات.





وتبلغ تكلفة الصفقة سبعة ملايين يورو بالإضافة إلى ثلاثة ملايين يورو كمتغيرات على أساس الأداء والألقاب ، في حين تبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده حوالي 300 مليون يورو.





من هوا ماتيوس فيرنانديز صفقة برشلونة الجديدة ؟

ويستعرض موقع الفجر الرياضي إجابة التساؤل الذي جاب في خواطر مشجعي البارسا عن ماهية الصفقة الجديدة ماتيوس فيرنانديز.





ماتيوس فيرنانديز لاعب بالميراس البرازيلي هوا لاعب وسط برازيلي يبلغ من العمر 21 عاماً بدأ مسيرته الاحترافية في الفئات الصغرى مع بوتافوجو حتى عام 2016 ، فيما ظهر بعد ذلك الفريق الأول للفريق البرازيلي ولعب 76 مباراة رسمية.





ظهر ماتيوس فيرنانديز بمستويات رائعة في خط الوسط أدى ذلك لتلقيه العديد من العروض من كبرى الأندية البرازيلية ، قبل أن يحصل عليه نادي بالميراس مطلع عام 2019.





وشارك نجم الوسط البرازيلي مع بالميراس في 11 مباراة هذا الموسم نجح خلالهم في تسجيل هدفاً وحيداً.





وعلى المستوى الدولي، ظهر فيرنانديز مع منتخب بلاده تحت 20 عاماً في مباراتين، ومثلهما مع منتخب تحت 17 عاماً وقم مردودا جيداً لفت الأنظار إليه وهوا ما وصل إلى مسئولي برشلونة الذين قاموا بدورهم في التوقيع مع الموهبة البرازيلة الشابة لصالح البارسا.



