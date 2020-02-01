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بـ3500 جنيه.. "القوى العاملة" تُعلن فرص عمل جديدة

السبت 01/فبراير/2020 - 03:46 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إسماعيل منطاوي
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أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر العديد من فرص العمل، بإحدى الشركات الخاصة للأمن والحراسة، بمنطقة فيصل بالجيزة، وذلك براتب 3500 جنيه.

وتضمنت الوظائف المتاحة، عدد 3 مديرين تسويق خارجي، بشرط أن يكونوا حاصلين على مؤهل عال، بجانب الخبرة، وحددت الشركة ساعات العمل اليوم لا تزيد عن 8 ساعات، وذلك براتب 3500 جنيه.

وتطلب الشركة 200 فرد أمن، لجميع المؤهلات، وأن يبدأ عمرهم من 20 لـ55 عام، ومواعيد العمل 12 ساعة يوميًا.

ولكل من يرغب في الحصول على وظيفة يتواصل مع المدير المسئول مصطفى سعد زغلول، 01001307881 - 01110960223.
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