عاجل.. جيش الاحتلال يقصف بعض المواقع في قطاع غزة





وخرج الآلاف من المتظاهرين الفلسطينيين، الجمعة، احتجاجا على صفقة القرن، ووقت اشتباكات مع القوات الإسرائيلية، أسفرت عن إصابة العشرات من المحتجين.

شن طيران جيش الاحتلال قبل قليل، غارات جوية على بعض المواقع التابعة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وفقا لما أفادت قناة الغد الفضائية، في خبر عاجل.كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق عن خطة للسلام في الشرق الأوسط، وهي المعروفة إعلاميًا باسم "صفقة القرن"، والتي رفضها الفلسطيينون وبعدها توترت الأجواء بين قطاع غزة وإسرائيل.