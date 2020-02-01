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عاجل.. ارتفاع ضحايا "كورونا" إلى 258 حالة وفاة

السبت 01/فبراير/2020 - 02:05 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 258 حالة وفاة في الصين، بعد تسجيل 45 حالة وفاة جديدة، كما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 1347 حالة إصابة.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد، ظهر منذ أسابيع في منطقة ووهان الصينية، وحصد أرواح مئات المواطنين، وأصيب به الآلاف.

وانتشر الفيروس فيما بعد إلى العديد من دول العالم، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وغيرها من دول العالم.
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