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نجوم دراما رمضان 2020 يحتلفون بانطلاق تصوير مسلسلاتهم

السبت 01/فبراير/2020 - 01:57 ص
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بوابة الفجر
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احتفل عدد من نجوم دراما رمضان 2020 بانطلاق تصوير مسلسلاتهم الجديدة، وعلى رأسهم الفنانة ياسمين عبد العزيز مع شريف منير في مسلسل "ونحب تاني ليه".

كما احتفلت هيفاء وهبي مع معتصم النهار وروجينا وشريف سلامة ببدء تصوير مسلسل "أسود فاتح".

واحتفلت الفنانة ريهام حجاج، ببداية تصوير مسلسل "لما كنا صغيرين" مع نسرين أمين ومحمود حميدة.

واحتفل عدد آخر من النجوم بمشاهدهم الأولى من المسلسلات مثل محمد رمضان ونور في مسلسل "البرنس" وياسر جلال ومي عمر في مسلسل "الفتوة" وكذلك آيتن عامر وياسمين صبري في مسلسل "فرصة ثانية".




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