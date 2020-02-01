"غرفة السياحة" تكشف عن أسعار العمرة هذا العام

كشف باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، عن أسعار العمرة هذا العام، قائلًا، إنها تترواح ما بين 25 و30 ألف جنيه، موضحًا أن الأسعار خارج موسم رمضان 15 ألف جنيهًا.



وأوضح "السيسي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن سبب ارتفاع أسعار العمرة في شهر رمضان يرجع إلى ارتفاع تكلفة الخدمات في المملكة العربية السعودية في هذا الوقت.



وأشار نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إلى أن شركات السياحة تحرص على إعداد البرامج السياحية بشكل مبكر؛ حتى تكون أسعار الخدمات مقبولة للمصريين، مضيفًا أن الوزارة أخذت احتياطاتها، وأن المطارات تعمل بشكل مكثف بعد انتشار فيروس كورونا.

