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جامعة قناة السويس تحصد المركز الأول في كرنفال أسبوع الفتيات

السبت 01/فبراير/2020 - 05:34 ص
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بوابة الفجر
ريهام على
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صرح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أن جامعة قناة السويس حصدت المركز الأول في عروض كرنفال الأسبوع الخامس للفتيات، على مستوى الجامعات المصرية والذي أقيم بجامعة الفيوم 2020.

وحصدت جامعة طنطا المركز الثاني؛ في عروض الكرنفال؛ تلتها جامعة المنيا في المركز الثالث؛ وجامعة دمياط في المركز الرابع.

وأضاف "شديد"، أن الكرنفال كان متميزًا على كافة الأصعدة، وحرصت كل جامعة على تمثيل محافظتها بشكل مشرف، بما يعبر عن ثقافتها وعاداتها وتقاليدها، بالإضافة إلى العروض الفنية المتنوعة والسيارات المزدانة بالأعمال الفنية؛ والتي انطلقت من رحاب جامعة الفيوم مرورًا بالاستاد الرياضي، واختتمت رحلتها بجدارية ميدان السواقي الذي تتميز به محافظة الفيوم.
جامعة قناة السويس تحصد المركز الأول في كرنفال أسبوع الفتيات
جامعة قناة السويس تحصد المركز الأول في كرنفال أسبوع الفتيات
جامعة قناة السويس تحصد المركز الأول في كرنفال أسبوع الفتيات
جامعة قناة السويس تحصد المركز الأول في كرنفال أسبوع الفتيات
جامعة قناة السويس تحصد المركز الأول في كرنفال أسبوع الفتيات
جامعة قناة السويس تحصد المركز الأول في كرنفال أسبوع الفتيات
جامعة قناة السويس تحصد المركز الأول في كرنفال أسبوع الفتيات
جامعة قناة السويس تحصد المركز الأول في كرنفال أسبوع الفتيات
جامعة قناة السويس تحصد المركز الأول في كرنفال أسبوع الفتيات
جامعة قناة السويس تحصد المركز الأول في كرنفال أسبوع الفتيات
جامعة قناة السويس تحصد المركز الأول في كرنفال أسبوع الفتيات
جامعة قناة السويس تحصد المركز الأول في كرنفال أسبوع الفتيات
جامعة قناة السويس تحصد المركز الأول في كرنفال أسبوع الفتيات
جامعة قناة السويس تحصد المركز الأول في كرنفال أسبوع الفتيات
جامعة قناة السويس تحصد المركز الأول في كرنفال أسبوع الفتيات
جامعة قناة السويس تحصد المركز الأول في كرنفال أسبوع الفتيات
جامعة قناة السويس تحصد المركز الأول في كرنفال أسبوع الفتيات
جامعة قناة السويس تحصد المركز الأول في كرنفال أسبوع الفتيات
جامعة قناة السويس تحصد المركز الأول في كرنفال أسبوع الفتيات
جامعة قناة السويس تحصد المركز الأول في كرنفال أسبوع الفتيات
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الكلمات المفتاحية

جامعة قناة السويس جامعة الفيوم اسبوع الفتيات اخبار

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