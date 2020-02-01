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الليثى يتألق في حفله الغنائي ببورسعيد

السبت 01/فبراير/2020 - 01:46 ص
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بوابة الفجر
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تألق المطرب محمود الليثي، في الحفل الذي أحياه بمدينة بورسعيد داخل أحد المنتجعات الشهيرة.

وحضر الحفل أكثر من 20 ألف من جمهور الليثي، ببورسعيد، حيث حرصوا على التوافد هلى الحفل قبل  انطلاقه بساعات.

الليثي مغني وملحن وممثل ومؤلف مصري، ولد عام 1979 من أب مصري، بدأ مسيرته الفنية في عام 2004 عبر أول ألبوم إنتاج عصفورين هاي ميوزك ثم أطلق ثاني ألبوم له في 2005 باسم "يا رب".

ونجح الليثي، نجاحًا كبيرًا وفي سنوات عديدة حصل على جائزة أحسن مطرب شعبي في مصر سنة 2015.



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الكلمات المفتاحية

منوعات حفل الليثي الفجر الفني

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