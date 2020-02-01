عاجل.. بريطانيا تخرج رسميا من الاتحاد الأوربي

خرجت بريطانيا رسميا، من الاتحاد الأوروبي، في تمام الساعة 23: 00 من ليل الجمعة، بعد ثلاثة سنوات ونصف من الاستفتاء على الخروج منه، وأزمة سياسية كبيرة أطاحت بأكثر من رئيس وزراء.



الجدير بالذكر أن البريطانيون صوتوا في يونيو 2016 في استفتاء شعبي لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وهو ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء آنذاك ديفيد كاميرون، زعيم الحزب المحافظ الذي كان يدعم البقاء ضمن التكتل الأوروبي، إلى أن جاء رئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون، وتعهد بتنفيذ الخروج مهما حدث.