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"الباشا" لـ أدهم سليمان تتخطى 100 ألف مشاهدة (فيديو)
السبت 01/فبراير/2020 - 01:30 ص
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تخطت مشاهدات أغنية الباشا للمطرب أدهم سلميان أكثر من 100 ألف مشاهدة منذ طرحها للمشاهدة والاستماع عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
وحققت الأغنية في ظرف 24 ساعة فقط أكثر من 126,716 مشاهدة، كما حازت على إعجاب الجمهور.
يذكر أن سليمان، شارك جمهوره، بصورة ترويجية لأغنيته الجديدة، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام" ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهوره .
وعلق "سليمان" على الصورة: "البرومو الرسمي لأغنية أدهم سليمان الجديدة.. قريباً"، ونال العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره. الفجر الفني
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