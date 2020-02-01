"الباشا" لـ أدهم سليمان تتخطى 100 ألف مشاهدة (فيديو)





تخطت مشاهدات أغنية الباشا للمطرب أدهم سلميان أكثر من 100 ألف مشاهدة منذ طرحها للمشاهدة والاستماع عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





وحققت الأغنية في ظرف 24 ساعة فقط أكثر من 126,716 مشاهدة، كما حازت على إعجاب الجمهور.