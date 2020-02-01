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اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة متهم في أحداث عنف طلعت حرب

السبت 01/فبراير/2020 - 04:24 ص
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المستشار معتز خفاجي
المستشار معتز خفاجي
مـروة هيـكل
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تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم السبت، جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم في أحداث شغب طلعت حرب التى وقعت في 22 يناير 2015، ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين: سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.

كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار معتز خفاجي، قد قضت فى 3 أبريل القبل الماضي بالسجن المشدد 5 سنوات لـ17 متهما غيابيا لاتهامهم بالتظاهر في أحداث طلعت حرب في 22 يناير 2015.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية المقيدة برقم 1876 لسنة 2015 كلي وسط القاهرة، ارتكاب جرائم التظاهر دون تصريح، التجمهر، قطع الطريق، تعطيل المواصلات العامة والخاصة، وحيازة ألعاب نارية، والتعدى على قوات الشرطة، وحيازة شماريخ.
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الكلمات المفتاحية

محاكمة طلعت حرب حوادث اخبار

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