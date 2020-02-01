Advertisements
Advertisements
Advertisements

أول صينية تتعافى من "كورونا" تكشف تفاصيل مثيرة في علاجها

السبت 01/فبراير/2020 - 01:26 ص
Advertisements
الصينية هو جيانج
الصينية هو جيانج
الفجر
Advertisements
مازال شبح وباء فيروس كورونا المستجد، يهدد العالم، إلا أن هناك بارقة أمل ظهرت من جديد بعد تعافي مواطنة صينية أصيبت بالمرض القاتل، وتم الإعلان رسميًا عن شفائها، وهي "هو جيانج"، 44 سنة.

تروي المواطنة الصينية أنها دخلت المستشفى يوم 15 يناير، وتم تشخيص حالتها في البداية على أنها مصابة بنزلة برد، وبعد أيام اكتشفوا إصابتها بـ"كورونا"، وتم عزلها في مستشفى سانسيا المركزي في وانزهو، حيث كان الأطباء والممرضات يعاملونها برعاية خاصة، لافتة إلى أنها كانت أول مريضة بهذا المرض في تشونجتشينج.

وأوضحت "جيانج"، أن الأطباء أعطوها علاجات مضادة للفيروسات والعدوى، واستخدموا أيضا الطب الصيني التقليدي معها، وبالفعل تحسنت حالتها في الأيام الأخيرة وخرجت من المستشفى بعد إتمام شفائها.

ونصحت المواطنة الصينية الأولى التي تتعافى من الفيروس، المواطنين والمرضى ألا يخافوا منه، مشددة على أن الأفضل هو الوقاية من المرض بأفضل طريقة ممكنة، ومن المهم جدًا ارتداء قناع وغسل اليدين كثيرًا.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد، ظهر منذ أسابيع في منطقة ووهان الصينية، وحصد أرواح مئات المواطنين، وأصيب به الآلاف.

وانتشر الفيروس فيما بعد إلى العديد من دول العالم، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وغيرها من دول العالم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا الصين اخبار

أخبار تهمك

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف حقيقة وفاة نادية لطفي منذ قليل

منذ ساعة

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

منذ حوالي 6 ساعات

code number.. لينك نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 الترم الأول أولي ثانوي LMS برقم الجلوس وبوابة التعليم الأساسي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة وكل المحافظات "حالاً" بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يحسم المقعد الأخير بالقائمة الإفريقية

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة (نسبة النجاح 77,7%) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي NOW (نتيجة 3 اعدادي)

منذ حوالي 22 ساعة

استعلم الآن عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة ٢٠٢٠ الترم الأول موقع مديرية التربية والتعليم برقم الجلوس فقط

منذ حوالي 5 ساعات

الناجح يرفع ايده.. نتيجة أولى ثانوي 2020 التيرم الأول نظام تابلت برقم الجلوس والاسم من موقع وزارة التربية والتعليم والنتائج التعليم الاساسي وبنك المعرفة

منذ حوالي 6 ساعات

لينك مباشر (Egypt Knowledge Bank) | نتيجة الصف الثاني الثانوي ٢٠٢٠ الترم الاول LMS عبر رابط موقع بنك المعرفة المصري (تم اعتمادها رسميا) Fast Link

منذ حوالي 22 ساعة

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

منذ حوالي 7 ساعات

"نتيجتك موجودة عندنا".. رابط بنك المعرفة المصري لمعرفة نتيجة اولى ثانوي 2020 التيرم الأول LMS

منذ حوالي 4 ساعات

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

منذ حوالي 6 ساعات

اضغط على هذا اللينك | نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم من خلال رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Cairo results | (ظهرت دلوقتي)

منذ حوالي 16 ساعة

"جبنهالك لحد عندك" | "ادخل" برقم جلوسك واسمك و"اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة عبر بوابة وزارة التربية والتعليم ولينك مباشر

منذ حوالي 6 ساعات

click here | نتيجه الاعداديه القاهره 2020.. لينك خفيف لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة عبر cairo.gov

منذ ساعتين و 35 دقيقة

(رابط جديد/New Link) نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي (خليك اول واحد يجيبها) Officialy "من هنا"

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

"الصحة العالمية": سلالة جديدة من "كورونا" السبب في تفشي الوباء بووهان الصينية

مسؤول صيني: عدد قتلى النوع الجديد من فيروس كورونا في ووهان يصل إلى ستة

أول تحرك للصين لمواجهة فيروس كورونا

دراسة تكشف: فيروس "كورونا" القاتل انتقل من الثعابين إلى البشر في ووهان

شفاء أول حالة من فيروس كورونا بالصين

ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا الي أكثر من 2000 مصاب و 56 قتيلا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:22 م

"نتيجتك موجودة عندنا".. رابط بنك المعرفة المصري لمعرفة نتيجة اولى ثانوي 2020 التيرم الأول LMS

الأهلي يحسم المقعد الأخير بالقائمة الإفريقية

10:00 م

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

07:44 م

click here | نتيجه الاعداديه القاهره 2020.. لينك خفيف لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة عبر cairo.gov

11:00 م

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

07:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status