أول صينية تتعافى من "كورونا" تكشف تفاصيل مثيرة في علاجها

مازال شبح وباء فيروس كورونا المستجد، يهدد العالم، إلا أن هناك بارقة أمل ظهرت من جديد بعد تعافي مواطنة صينية أصيبت بالمرض القاتل، وتم الإعلان رسميًا عن شفائها، وهي "هو جيانج"، 44 سنة.



تروي المواطنة الصينية أنها دخلت المستشفى يوم 15 يناير، وتم تشخيص حالتها في البداية على أنها مصابة بنزلة برد، وبعد أيام اكتشفوا إصابتها بـ"كورونا"، وتم عزلها في مستشفى سانسيا المركزي في وانزهو، حيث كان الأطباء والممرضات يعاملونها برعاية خاصة، لافتة إلى أنها كانت أول مريضة بهذا المرض في تشونجتشينج.



وأوضحت "جيانج"، أن الأطباء أعطوها علاجات مضادة للفيروسات والعدوى، واستخدموا أيضا الطب الصيني التقليدي معها، وبالفعل تحسنت حالتها في الأيام الأخيرة وخرجت من المستشفى بعد إتمام شفائها.



ونصحت المواطنة الصينية الأولى التي تتعافى من الفيروس، المواطنين والمرضى ألا يخافوا منه، مشددة على أن الأفضل هو الوقاية من المرض بأفضل طريقة ممكنة، ومن المهم جدًا ارتداء قناع وغسل اليدين كثيرًا.



الجدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد، ظهر منذ أسابيع في منطقة ووهان الصينية، وحصد أرواح مئات المواطنين، وأصيب به الآلاف.



وانتشر الفيروس فيما بعد إلى العديد من دول العالم، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وغيرها من دول العالم.