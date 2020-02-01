إعلامية صينية تزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

قالت "وانغ شين"، إعلامية صينية، إن فيروس كورونا يعتبر فيروسًا جديدًا تمامًا، ولا يوجد أي لقاحات له، ويختلف عن أي فيروسات سابقة.



وزفت "شين"، خلال حوارها مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الجمعة، بشرى سارة، قائلة إنه تم علاج 196 مريضًا من مصابي فيروس كورونا، وخرجوا من المستشفى.



وتابعت الإعلامية الصينية: "بالرغم من عدم وجود لقاح، إلا أن الصين وجدت علاجًا للمصابين بفيروس كورونا"، لافتة إلى أن الصينيين يلزمون منازلهم حاليًا، ولا يخرجون إلا للضرورة القصوى، ويرتدون الكمامات.

