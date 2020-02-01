Advertisements
Advertisements
Advertisements

إعلامية صينية تزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

السبت 01/فبراير/2020 - 05:15 ص
Advertisements
الإعلامية الصينية
الإعلامية الصينية
أمنية فوزي
Advertisements
قالت "وانغ شين"، إعلامية صينية، إن فيروس كورونا يعتبر فيروسًا جديدًا تمامًا، ولا يوجد أي لقاحات له، ويختلف عن أي فيروسات سابقة.

وزفت "شين"، خلال حوارها مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الجمعة، بشرى سارة، قائلة إنه تم علاج 196 مريضًا من مصابي فيروس كورونا، وخرجوا من المستشفى.

وتابعت الإعلامية الصينية: "بالرغم من عدم وجود لقاح، إلا أن الصين وجدت علاجًا للمصابين بفيروس كورونا"، لافتة إلى أن الصينيين يلزمون منازلهم حاليًا، ولا يخرجون إلا للضرورة القصوى، ويرتدون الكمامات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس الصين اخبار

أخبار تهمك

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

منذ حوالي 11 ساعة

code number.. لينك نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 الترم الأول أولي ثانوي LMS برقم الجلوس وبوابة التعليم الأساسي

منذ حوالي 7 ساعات

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة وكل المحافظات "حالاً" بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 21 ساعة

"نتيجتك موجودة عندنا".. رابط بنك المعرفة المصري لمعرفة نتيجة اولى ثانوي 2020 التيرم الأول LMS

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف حقيقة وفاة نادية لطفي منذ قليل

منذ حوالي 6 ساعات

(رابط جديد/New Link) نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي (خليك اول واحد يجيبها) Officialy "من هنا"

منذ حوالي 10 ساعة

لينك مباشر (Egypt Knowledge Bank) | نتيجة الصف الثاني الثانوي ٢٠٢٠ الترم الاول LMS عبر رابط موقع بنك المعرفة المصري (تم اعتمادها رسميا) Fast Link

منذ يوم

استعلم على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الفصل الدراسي الاول خلال هذا الرابط المباشر لجميع المحافظات

منذ حوالي 12 ساعة

الناجح يرفع ايده.. نتيجة أولى ثانوي 2020 التيرم الأول نظام تابلت برقم الجلوس والاسم من موقع وزارة التربية والتعليم والنتائج التعليم الاساسي وبنك المعرفة

منذ حوالي 10 ساعة

بشرى سارة (نسبة النجاح 77,7%) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي NOW (نتيجة 3 اعدادي)

منذ يوم

اضغط على هذا اللينك | نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم من خلال رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Cairo results | (ظهرت دلوقتي)

منذ حوالي 20 ساعة

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

منذ حوالي 10 ساعة

"جبنهالك لحد عندك" | "ادخل" برقم جلوسك واسمك و"اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة عبر بوابة وزارة التربية والتعليم ولينك مباشر

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يحسم المقعد الأخير بالقائمة الإفريقية

منذ حوالي 8 ساعات

click here | نتيجه الاعداديه القاهره 2020.. لينك خفيف لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة عبر cairo.gov

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة لمرضى "فيروس سي" (فيديو)

القومية لمكافحة الفيروسات: تم علاج 2 مليون مريض بفيروس سي حتى الآن

الإعلام الصيني: العلماء توصلوا لعلاج جديد لفيروس "كورونا"

الخارجية الإماراتية تدعو رعاياها بعدم السفر إلى الصين

"فيروس حيواني".. كل ما تريد معرفته عن كورونا

قتل 80 شخصا.. أهم 10 أسئلة شائعة حول "كورونا"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:44 م

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

07:44 م

click here | نتيجه الاعداديه القاهره 2020.. لينك خفيف لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة عبر cairo.gov

11:00 م

"نتيجتك موجودة عندنا".. رابط بنك المعرفة المصري لمعرفة نتيجة اولى ثانوي 2020 التيرم الأول LMS

09:22 م

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

06:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status