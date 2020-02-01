عاجل.. تعليمات صارمة من فايلر قبل موقعة الهلال السوداني

قام السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بإعطاء تعليمات خاصة للاعبيه قبل مواجهة الهلال السوداني اليوم ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، فى لقاء سيقام خارج الأرض.





ويحتاج النادي الأهلي للفوز للصعود كأول للمجموعة للدور القادم دور ال 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما إذا تعادل الفريق المصري سيصعد كثان للمجموعة فى حال فوز النجم الساحلى التونسي على بلاتنيوم الزيمبابوي.





وأعطي فايلر المدرب السويسري للقلعة الحمراء تعليمات خاصة للاعبي الوسط والدفاع بأخذ حذرهم من سرعات لاعبي الهلال وعدم الإندفاع للهجوم بشكل كبير خلال المباراة.



