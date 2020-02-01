"مملكة ابليس" تريند على جوجل مع بدء عرض المسلسل

تصدر مسلسل "مملكة ابليس" تريند محرك البحث الشهير جوجل، وذلك مع بدء عرض أول خمس حلقات من المسلسل عبر منصة "شاهد" الإلكترونية.





ونشرت الفنانة رانيا يوسف، في وقت سابق بوستر مسلسها الجديد "مملكة إبليس" عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، موضحة أنه سيعرض في شهر فبراير الجاري.





وعلقت على الصورة قائلة: "مسلسل مملكة إبليس ابتداء من شهر فبراير علي شاهد نت".





مسلسل "مملكة إبليس" بطولة غادة عادل، وإيمان العاصي، وصبري فواز، وأحمد داوود، ورانيا يوسف، من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.







