رسامة 50 شماس في السويس بيد الأنبا بموا

ترأس الأنبا بموا، أسقف السويس للأقباط الأرثوذكس، الجمعة، القداس الإلهي، من كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس وسط مدينة السويس، بمشاركة لفيف من مجمع كهنة الإيبارشية.



وتخلل القداس الإلهي والذي حضره عدد من أقباط السويس، باقة من الترانيم الروحية بقيادة خورس من شمامسة الكنيسة.



وخلال صلاة الصلح، قام نيافته بطقس رسامة ٥٠ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس، كما قام بسيامة الشماس طلعت بشارة بدرجة دياكون (شماس كامل) باسم الدياكون أنطونيوس.



تأتي هذه السيامة والرسامات في مناسبة عيد نياحة قديس الكنيسة الأنبا أنطونيوس أب الرهبان.