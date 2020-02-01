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موعد مباراة ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون اليوم السبت 1/2/2020 في الدوري الإنجليزي

السبت 01/فبراير/2020 - 12:36 ص
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ليفربول
ليفربول
أحمد عصام
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يلتقي فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع فريق ساوثهامبتون اليوم السبت 1 فبراير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون :-

وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق ساوثهامبتون في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الرابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون :-

وكانت قد نجحت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية في الحصول على جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في السنوات الأخيرة والبث الحصري على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة بين فريق ليفربول وفريق ساوثهامبتون عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

نتيجة مباراة ليفربول الماضية :-

ونجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز على حساب فريق وست هام يونايتد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب لندن، حيث كانت الواجهة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر بسبب خوض فريق ليفربول مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية.
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