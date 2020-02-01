"الخارجية" تعلن موعد الوصول لاتفاق نهائي بملف سد النهضة (فيديو)

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه تم صياغة ورقة استغرقت معظم وقت مباحثات سد النهضة، حيث حددت العناصر الرئيسية، والتي تعد نسبة كبيرة من الاتفاق النهائي.



وأشار "شكري"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه كان هناك توجه أن يتم التوقيع على ما تم الاتفاق عليه من قبل وزراء الري للدول الثلاث.



وأَضاف وزير الخارجية، أنه سيتم تناول كافة القضايا خلال الفترة المقبلة، حيث من المقرر أن يتم الوصول لاتفاق شامل ونهائي خلال 30 يوما.

