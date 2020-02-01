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موعد مباراة ليستر سيتي وتشيلسي| مشاهدة مباراة مباراة ليستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي اليوم السبت

السبت 01/فبراير/2020 - 12:36 ص
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ليستر سيتي وتشيلسي
ليستر سيتي وتشيلسي
محمد الدمتناوي
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يلتقي فريق ليستر سيتي، أمام نظيره نادي تشيلسي، غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة ليستر سيتي ضد تشيلسي، على أرضية ملعب كينج باور ستاديوم.

موعد مباراة ليستر سيتي أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة ليستر سيتي أمام تشيلسي في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ليستر سيتي أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة ليستر سيتي أمام تشيلسي، عبر قناة Bein Sport hd 2.

و من المتوقع أن يبدأ تشيلسي اللقاء بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : كيبا اريزابالاجا.
خط الدفاع : فيكايور توموري ، أنطونيو روديجر ، إيمرسون بالمييري، سيزار أزبيليكويتا.
خط الوسط : جورجينيو ، ماتيو كوفاسيتش ، نجولو كانتي.
خط الهجوم : ويليان ، كالوم هدسون أودوي، ميتشي باتشواي.

تشكيل ليستر سيتي المتوقع أمام تشيلسي:

حراسة المرمى : كاسبر شمايكل
خط الدفاع : ريكاردو بيريرا، ايفانز، سويونيكو، تشيلويل.
خط الوسط : نديدي، تليمانس، بيريز، بارنس، ماديسون.
خط الهجوم : جيمي فاردي.

ترتيب الفريقين في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، بينما يملك ليستر سيتي 48 نقطة في المركز الثالث.

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