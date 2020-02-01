موعد مباراة الترجي التونسي| مشاهدة مباراة الترجي ضد شبية القبائل الجزائري في دوري أبطال أفريقيا

يحل فريق الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا ضيفا ثقيلا على مضيفه شبية القبائل الجزائري مساء غد السبت ضمن إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





موعد مباراة الترجي التونسي ضد شبية القبائل الجزائري

ومن المقرر أن تُقام مباراة الترجي التونسي ضد شبية القبائل الجزائري في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب أول نوفمبر معقل محاربي الصحراء في تمام الساعة السادسة من مساء غد السبت بتوقيت القاهرة.





مباراة الترجي التونسي ضد شبية القبائل تحصيل حاصل

وتعتبر مباراة مساء السبت بين بطل دوري أبطال أفريقيا ومضيفه شبية القبائل الجزائري تحصيل حاصل فالفريق التونسي قد ضمن التأهل الرسمي لدور الثمانية من البطولة الأفريقية متصدراً للمجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة بينما ودع الفريق الجزائري البطولة رسمياً بعد ضياع فرصه في الصعود عقب احتلاله مؤخرة المجموعة برصيد 4 نقاط.





قائمة الترجي التونسي لمواجهة شبية القبائل





وكان الترجي التونسي قد أعلن عن قائمته المسافرة للجزائر من أجل مواجهة مضيفه شبيبة القبائل الجزائري مساء غدٍ السبت، على ملعب "1 نوفمبر" بمدينة تيزي أوزو، ضمن إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الرابعةـ لدوري أبطال إفريقيا وجاءت القائمة كالتالي:_





معز بن شريفية، رامي الجريدي، صدقي الدبشي، سامح الدربالي، إيهاب المباركي، حسين الربيع، أمين بن حميدة، شمس الدين الذوادي، خليل شمام، محمد أمين توغاي، محمد أمين المسكيني، محمد علي بن رمضان، كوامي بونسو، فادي بن شوق، يوسف العبدلي، رائد الفادع، ماهر بالصغير، طه ياسين الخنيسي، إبراهيم واتارا، محمد علي بن حمودة.