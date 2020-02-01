Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة الترجي التونسي| مشاهدة مباراة الترجي ضد شبية القبائل الجزائري في دوري أبطال أفريقيا

السبت 01/فبراير/2020 - 12:36 ص
Advertisements
الترجي
الترجي
علي خلاف
Advertisements
يحل فريق الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا ضيفا ثقيلا على مضيفه شبية القبائل الجزائري مساء غد السبت ضمن إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الترجي التونسي ضد شبية القبائل الجزائري
ومن المقرر أن تُقام مباراة الترجي التونسي ضد شبية القبائل الجزائري في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب أول نوفمبر معقل محاربي الصحراء في تمام الساعة السادسة من مساء غد السبت بتوقيت القاهرة.

مباراة الترجي التونسي ضد شبية القبائل تحصيل حاصل
وتعتبر مباراة مساء السبت بين بطل دوري أبطال أفريقيا ومضيفه شبية القبائل الجزائري تحصيل حاصل فالفريق التونسي قد ضمن التأهل الرسمي لدور الثمانية من البطولة الأفريقية متصدراً للمجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة بينما ودع الفريق الجزائري البطولة رسمياً بعد ضياع فرصه في الصعود عقب احتلاله مؤخرة المجموعة برصيد 4 نقاط.

قائمة الترجي التونسي لمواجهة شبية القبائل

وكان الترجي التونسي قد أعلن عن قائمته المسافرة للجزائر من أجل مواجهة مضيفه شبيبة القبائل الجزائري مساء غدٍ السبت، على ملعب "1 نوفمبر" بمدينة تيزي أوزو، ضمن إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الرابعةـ لدوري أبطال إفريقيا وجاءت القائمة كالتالي:_

معز بن شريفية، رامي الجريدي، صدقي الدبشي، سامح الدربالي، إيهاب المباركي، حسين الربيع، أمين بن حميدة، شمس الدين الذوادي، خليل شمام، محمد أمين توغاي، محمد أمين المسكيني، محمد علي بن رمضان، كوامي بونسو، فادي بن شوق، يوسف العبدلي، رائد الفادع، ماهر بالصغير، طه ياسين الخنيسي، إبراهيم واتارا، محمد علي بن حمودة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد ليستر سيتي وتشيلسي الان ليستر سيتي وتشيلسي

أخبار تهمك

استعلم الآن عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة ٢٠٢٠ الترم الأول موقع مديرية التربية والتعليم برقم الجلوس فقط

منذ حوالي 5 ساعات

"نتيجتك موجودة عندنا".. رابط بنك المعرفة المصري لمعرفة نتيجة اولى ثانوي 2020 التيرم الأول LMS

منذ حوالي 4 ساعات

اضغط على هذا اللينك | نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم من خلال رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Cairo results | (ظهرت دلوقتي)

منذ حوالي 16 ساعة

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

منذ حوالي 6 ساعات

(رابط جديد/New Link) نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي (خليك اول واحد يجيبها) Officialy "من هنا"

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحسم المقعد الأخير بالقائمة الإفريقية

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة (نسبة النجاح 77,7%) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي NOW (نتيجة 3 اعدادي)

منذ حوالي 22 ساعة

"جبنهالك لحد عندك" | "ادخل" برقم جلوسك واسمك و"اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة عبر بوابة وزارة التربية والتعليم ولينك مباشر

منذ حوالي 6 ساعات

لينك مباشر (Egypt Knowledge Bank) | نتيجة الصف الثاني الثانوي ٢٠٢٠ الترم الاول LMS عبر رابط موقع بنك المعرفة المصري (تم اعتمادها رسميا) Fast Link

منذ حوالي 22 ساعة

click here | نتيجه الاعداديه القاهره 2020.. لينك خفيف لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة عبر cairo.gov

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الناجح يرفع ايده.. نتيجة أولى ثانوي 2020 التيرم الأول نظام تابلت برقم الجلوس والاسم من موقع وزارة التربية والتعليم والنتائج التعليم الاساسي وبنك المعرفة

منذ حوالي 6 ساعات

code number.. لينك نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 الترم الأول أولي ثانوي LMS برقم الجلوس وبوابة التعليم الأساسي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف حقيقة وفاة نادية لطفي منذ قليل

منذ أقل من ساعة

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

منذ حوالي 7 ساعات

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة وكل المحافظات "حالاً" بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

مجموعة الأهلي.. الخنيسي يقود هجوم الترجي أمام تاونشيب

الترجي الرياضي: 28 لاعبا في القائمة الافريقية الجديدة

موعد مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري بدوري أبطال أفريقيا

أهداف مباراة - الترجي التونسي 1 × 0 شبيبة القبائل الجزائري | دوري أبطال أفريقيا

دوري أبطال أفريقيا .. التشكيل المتوقع وموعد مباراة شبيبة القبائل ضد الرجاء

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة شبيبة القبائل والرجاء بث مباشر beIN SPORT المفتوحة هدف رابط الرجاء HD

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:22 م

"نتيجتك موجودة عندنا".. رابط بنك المعرفة المصري لمعرفة نتيجة اولى ثانوي 2020 التيرم الأول LMS

الأهلي يحسم المقعد الأخير بالقائمة الإفريقية

10:00 م

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

07:44 م

click here | نتيجه الاعداديه القاهره 2020.. لينك خفيف لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة عبر cairo.gov

11:00 م

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

07:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status