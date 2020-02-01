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الأنبا بيسنتي يشهد احتفالية اليوبيل الفضي لكنيسة الأنبا أنطونيوس بحلوان

السبت 01/فبراير/2020 - 05:03 ص
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جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
حازم رفعت
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شهد نيافة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة للأقباط الأرثوذكس، مساء الجمعة، احتفالية كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس في منطقة أطلس، باليوبيل الفضي لإنشائها، تزامنًا مع تذكار عيد قديسها الأنبا أنطونيوس أب الرهبان.

تضمن الاحتفال عرض فيلمًا تسجيليًا عن الكنيسة، منذ نشأتها وعلى مدار السنين، كما وزع الأنبا بيسنتي الهدايا التذكارية على الحاضرين.

وفي سياق آخر، تفقد نيافة الأنبا بيسنتي كنيستين تحت الإنشاء، إحداهما باسم الآباء الرسل، والأخرى باسم الشهيد فيلوباتير مرقوريوس.
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