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تشييع جثمان الزميل "أحمد المنسي" ظهر اليوم بالإسكندرية

السبت 01/فبراير/2020 - 05:23 ص
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أحمد المنسي
أحمد المنسي
محمد رجب - دينا حسن
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يؤدي عقب صلاة ظهر اليوم السبت، ذوي الزميل "أحمد المنسي"، مسؤول الدعم الفني بموقع جريدة المال، صلاة الجنازة على جثمانه بمسجد العمري بالإسكندرية، ومن ثم الإتجاه به عقب ذلك الى مثواه الأخير بمقابر العامود بكرموز.

ويتسلم ذوي الزميل الراحل جثمانه صباح اليوم، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لاستلامه من مستشفى العامرية العام، كما تسلّم ذوي الزميلة زكية هدايا محمد أحمد، الصحفية بجريدة العالم اليوم، جثمانها أمس الجمعة من المستشفى ذاتها.

وكان حادث تصادم مروعًا وقع بين سيارتين ملاكي بطريق "الإسكندرية - القاهرة" الصحراوي، عصر أمس الجمعة، توفي على أثره كلا من الزميلة زكية هدايا محمد أحمد، الصحفية بجريدة العالم اليوم، والزميل أحمد محمد مصطفى كامل، وشهرته "أحمد المنسي"، مسئول الدعم الفني بموقع جريدة المال، وسائق السيارة الأخرى.

 هذا ومن المقرر أن يتم تشييع جنازة الزميلة "زكية هدايا" بمسقط رأسها بقرية تفهنا العزب التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية.
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جريدة المال اخبار أحمد المنسى

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