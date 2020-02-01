Advertisements
Advertisements
Advertisements

خبير أمني: أردوغان خطط لتحويل إدلب إلى خزان لعناصر داعش

السبت 01/فبراير/2020 - 06:15 ص
Advertisements
خالد عكاشة
خالد عكاشة
داليا الحسين
Advertisements
قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الجيش الوطني السوري يتقدم بشكل جيد، ويحقق اختراقات في منطقة كان يريدها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تكون خزانًا بشريًا لعناصر التنظيمات الإرهابية.

وأوضح "عكاشة"، خلال حواره ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "أكسترا نيوز"، مساء الجمعة، أن الميليشيات الإرهابية التي كان يتم سحقها في مدن سوريا كانت تذهب لمحافظة إدلب، مضيفا: "أردوغان خطط لتحويل إدلب إلى خزان بشري لعناصر داعش".

وأشار مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن "أردوغان" يمثل صوت الميليشيات الإرهابية في مؤتمر سوتشي وغيره، ويحاول الحفاظ على مكاسب التنظيمات الإرهابية؛ بالإضافة إلى إجراء صفقات مع الجانب الروسي والجانب الإيراني، لافتًا إلى أن قوات التحالف الدولي هزمت داعش واستردت مساحات أرض كثيرة، كما أن قوات النظام السوري استكملت الانتصارات، ولكن مدينة إدلب كانت بمثابة "الشوكة في ظهر الدولة السورية"؛ حيث يريدها الرئيس التركي أن تكون تابعة له.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

سوريا اخبار أردزوغان إدلب

أخبار تهمك

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف حقيقة وفاة نادية لطفي منذ قليل

منذ حوالي 7 ساعات

الناجح يرفع ايده.. نتيجة أولى ثانوي 2020 التيرم الأول نظام تابلت برقم الجلوس والاسم من موقع وزارة التربية والتعليم والنتائج التعليم الاساسي وبنك المعرفة

منذ حوالي 12 ساعة

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

منذ حوالي 12 ساعة

(رابط جديد/New Link) نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي (خليك اول واحد يجيبها) Officialy "من هنا"

منذ حوالي 12 ساعة

بشرى سارة (نسبة النجاح 77,7%) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي NOW (نتيجة 3 اعدادي)

منذ يوم

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يحسم المقعد الأخير بالقائمة الإفريقية

منذ حوالي 10 ساعات

code number.. لينك نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 الترم الأول أولي ثانوي LMS برقم الجلوس وبوابة التعليم الأساسي

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة وكل المحافظات "حالاً" بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 22 ساعة

لينك مباشر (Egypt Knowledge Bank) | نتيجة الصف الثاني الثانوي ٢٠٢٠ الترم الاول LMS عبر رابط موقع بنك المعرفة المصري (تم اعتمادها رسميا) Fast Link

منذ يوم

شبح "كورونا" يرعب أهالي مطروح بعد قرار وزارة الصحة

منذ ساعة الا ربع

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

منذ حوالي 12 ساعة

"جبنهالك لحد عندك" | "ادخل" برقم جلوسك واسمك و"اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة عبر بوابة وزارة التربية والتعليم ولينك مباشر

منذ حوالي 12 ساعة

اضغط على هذا اللينك | نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم من خلال رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Cairo results | (ظهرت دلوقتي)

منذ حوالي 22 ساعة

click here | نتيجه الاعداديه القاهره 2020.. لينك خفيف لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة عبر cairo.gov

منذ حوالي 9 ساعات

"نتيجتك موجودة عندنا".. رابط بنك المعرفة المصري لمعرفة نتيجة اولى ثانوي 2020 التيرم الأول LMS

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

أردوغان.. إدلب على طاولة تركيا وروسيا وإيران

خالد عكاشة: أمريكا لم تجد أفضل من السيسي للتباحث معه في ملف الإرهاب

"توفيق أكليمندوس" يكشف سبب الرفض الأوروبي تجاه الرئيس التركي

عكاشة: أردوغان يريد إطالة أمد الصراع في ليبيا

خالد عكاشة: هناك خط يربط بين تنظيمي "داعش" الإرهابي وجماعة الإخوان

"عكاشة": تركيا ستستخدم "داعش" في سوريا لإثارة المشاكل بعدة دول

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:44 م

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

07:44 م

click here | نتيجه الاعداديه القاهره 2020.. لينك خفيف لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة عبر cairo.gov

11:00 م

"نتيجتك موجودة عندنا".. رابط بنك المعرفة المصري لمعرفة نتيجة اولى ثانوي 2020 التيرم الأول LMS

09:22 م

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

06:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status