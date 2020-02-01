خبير أمني: أردوغان خطط لتحويل إدلب إلى خزان لعناصر داعش

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الجيش الوطني السوري يتقدم بشكل جيد، ويحقق اختراقات في منطقة كان يريدها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تكون خزانًا بشريًا لعناصر التنظيمات الإرهابية.



وأوضح "عكاشة"، خلال حواره ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "أكسترا نيوز"، مساء الجمعة، أن الميليشيات الإرهابية التي كان يتم سحقها في مدن سوريا كانت تذهب لمحافظة إدلب، مضيفا: "أردوغان خطط لتحويل إدلب إلى خزان بشري لعناصر داعش".



وأشار مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن "أردوغان" يمثل صوت الميليشيات الإرهابية في مؤتمر سوتشي وغيره، ويحاول الحفاظ على مكاسب التنظيمات الإرهابية؛ بالإضافة إلى إجراء صفقات مع الجانب الروسي والجانب الإيراني، لافتًا إلى أن قوات التحالف الدولي هزمت داعش واستردت مساحات أرض كثيرة، كما أن قوات النظام السوري استكملت الانتصارات، ولكن مدينة إدلب كانت بمثابة "الشوكة في ظهر الدولة السورية"؛ حيث يريدها الرئيس التركي أن تكون تابعة له.

