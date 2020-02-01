البابا يعزي أسقف الإسماعيلية في وفاة كاهن كنيسة الملاك ميخائيل

أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن خالص عزائه لنيافة الأنبا سيرافيم، أسقف إيبارشية الإسماعلية ولمجمع كهنة الإيبارشية في رحيل القس غبريال جرجس، كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالإسماعيلية.



وقال البابا إنه يلتمس عزاءًا سمائيًّا لشعب كنيسة ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.



ومن المقرر أن يترأس الأنبا سيرافيم صلاة القداس الإلهي، في التاسعة من صباح اليوم السبت، على الجثمان بكنيسته، ويعقبه صلوات التجنيز في الواحدة من بعد الظهر.