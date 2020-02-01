عاجل.. نقيب الممثلين يكشف حقيقة وفاة نادية لطفي منذ قليل

رد الفنان أـشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على شائعة وفاة الفنانة القديرة نادية لطفي، التي انتشرت منذ قليل عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر".





وأكد في تصريحات صحفية، أن جميع ما نشر لا أساس له من الصحة، لافتًا إلى أنها مازالت على قيد الحياة وتتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

كانت مديرة أعمال نادية لطفي، صرحت بأنها فقدت الوعي ودخلت في غيبوبة الآن، وأكدت باكيةً أن وضعها الصحي حاليا أصبح حرجا للغاية.



