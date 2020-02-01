السفير المصري بالصين: مدينة ووهان محاصرة تمامًا

قال محمد البدري، سفير مصر لدى الصين، إن مدينة ووهان بها 60% من حالات الإصابة بفيروس كورونا، والمدينة محاصرة حصار كامل، ولا أحد يستطيع دخولها حاليًا.



وأشار "البدري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية ""dmc مساء اليوم الجمعة، إلى أنه تم حصر أعداد المصريين الراغبين في العودة من الصين، مؤكدًا أنه لا إصابات بين المصريين في الصين.



وتابع السفير المصري لدى الصين: "نتواصل مع الجهات الصينية لبدء إجراءات عودة المصريين في مدينة ووهان، وتتواصل مع وزير الخارجية لمتابعة إجراءات عودة المصريين من الصين".

