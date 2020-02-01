عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

السفير المصري بالصين: مدينة ووهان محاصرة تمامًا

السبت 01/فبراير/2020 - 07:45 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
Advertisements
قال محمد البدري، سفير مصر لدى الصين، إن مدينة ووهان بها 60% من حالات الإصابة بفيروس كورونا، والمدينة محاصرة حصار كامل، ولا أحد يستطيع دخولها حاليًا.

وأشار "البدري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية ""dmc مساء اليوم الجمعة، إلى أنه تم حصر أعداد المصريين الراغبين في العودة من الصين، مؤكدًا أنه لا إصابات بين المصريين في الصين.

وتابع السفير المصري لدى الصين: "نتواصل مع الجهات الصينية لبدء إجراءات عودة المصريين في مدينة ووهان، وتتواصل مع وزير الخارجية لمتابعة إجراءات عودة المصريين من الصين".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر سفير مصر في الصين الصين اخبار

أخبار تهمك

اضغط على هذا اللينك | نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم من خلال رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Cairo results | (ظهرت دلوقتي)

منذ يوم

(رابط جديد/New Link) نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي (خليك اول واحد يجيبها) Officialy "من هنا"

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة وكل المحافظات "حالاً" بالاسم ورقم الجلوس

منذ يوم

click here | نتيجه الاعداديه القاهره 2020.. لينك خفيف لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة عبر cairo.gov

منذ حوالي 10 ساعة

بشرى سارة (نسبة النجاح 77,7%) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي NOW (نتيجة 3 اعدادي)

منذ يوم

"نتيجتك موجودة عندنا".. رابط بنك المعرفة المصري لمعرفة نتيجة اولى ثانوي 2020 التيرم الأول LMS

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يحسم المقعد الأخير بالقائمة الإفريقية

منذ حوالي 11 ساعة

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

منذ حوالي 14 ساعة

"جبنهالك لحد عندك" | "ادخل" برقم جلوسك واسمك و"اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة عبر بوابة وزارة التربية والتعليم ولينك مباشر

منذ حوالي 13 ساعة

لينك مباشر (Egypt Knowledge Bank) | نتيجة الصف الثاني الثانوي ٢٠٢٠ الترم الاول LMS عبر رابط موقع بنك المعرفة المصري (تم اعتمادها رسميا) Fast Link

منذ يوم

code number.. لينك نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 الترم الأول أولي ثانوي LMS برقم الجلوس وبوابة التعليم الأساسي

منذ حوالي 10 ساعة

غادة نافع تكشف اللحظات الأخيرة في حياة والدتها ماجدة الصباحي قبل وفاتها (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

شبح "كورونا" يرعب أهالي مطروح بعد قرار وزارة الصحة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات.. والتنفيذ اليوم

منذ ساعتين

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

منذ حوالي 13 ساعة

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

سفير القاهرة في الصين يكشف وضع الجالية المصرية

التعليم العالي: لا إصابة بفيروس كورونا بين طلاب مصر بالصين

مصرية بـ الصين: "ووهان أصبحت مدينة أشباح بسبب كورونا"

بعد انتشار كورونا.. "التعليم العالي" تكشف أحوال الطلاب المصريين بالصين

بشرى سارة من"السيسي" للمصريين العالقين في منبع فيروس كورونا (فيديو)

مسؤولة الطلاب بجامعة ووهان: لا إصابات بفيروس كورونا بين المصريين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:44 م

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

07:44 م

"نتيجتك موجودة عندنا".. رابط بنك المعرفة المصري لمعرفة نتيجة اولى ثانوي 2020 التيرم الأول LMS

09:22 م

click here | نتيجه الاعداديه القاهره 2020.. لينك خفيف لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة عبر cairo.gov

11:00 م

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

06:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status