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وزير الخارجية يكشف آخر تطورات "سد النهضة".. ومطالب مصر

السبت 01/فبراير/2020 - 01:00 ص
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وزير الخارجية سامح شكري
وزير الخارجية سامح شكري
هدى عبدالرازق
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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مفاوضات سد النهضة لم تنته بعد، وهناك 3 عناصر وهى قواعد الملء، والتعامل مع حالات الجفاف أثناء الملء أو التشغيل، وهي التي تضمن حقوق مصر، وعدم انتقاص حقوقها المائية.

وأشار "شكري"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن مصر تستهدف أن يكون تشغيل سد النهضة مراعيًا حقوق دول المصب، موضحا أنه لابد من وجود آلية لفض المنازعات.

وأَضاف وزير الخارجية، أن الجانب الأمريكي أكد على ضرورة أن يتضمن الاتفاق مراعاة كل الأمور السابقة، حتى لا يصبح اتفاقًا فارغ المضمون.
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الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية سد النهضة سامح شكري

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