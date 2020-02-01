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"الساعة بـ3 آلاف جنيه والحسابة بتحسب".. امرأة في الجيزة تبيع جسدها لمن يدفع

السبت 01/فبراير/2020 - 12:54 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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وجدت بعض العاهرات في مواقع التواصل الإجتماعي فرصة جيدة لممارسة العهر والتربح مقابل بيع أجسادهن، وبعد فشل محاولات "د. س"، سيدة ثلاثينية العمر، في استقطاب الزبائن عن طريق المواقع الإباحية، بدأت تفكر في اكتشاف طريقًا جديدا لتقديم عهرها مقابل أموالًا طائلة.

وضعت السيدة الثلاثينية خطتها المغرية، وأنشأت صفحة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك"، وزينتها بمفاتن جسدها، من خلال صور لها في أوضاع مختلفة لإغراء المشتاقين، ولم تكتف بذلك بل كانت تشترط الحصول على مبلغًا كبيرًا من المال.

على جانب آخر من القصة، وفي إحدى ليالي الشتاء الباردة، بداخل مكتب ضابط الآداب، جاءت أمام عينيه إحدى الصفحات، ووضع صور مثيرة، فتحدث معها، وعرف شروطها لمقابلته لممارسة الجنس، وسقطت السيدة في الفخ، وعرضت عليه كافة صورها وطلبت المبلغ المالي التي تريده في الليلة، واتفق الضابط على مقابلتها بإحدى مناطق الدقى، ولم تعلم السيدة أنها نهاية لقصة ممارسة عهرها.

القبض على السيدة
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط سيدة تدعى "د.س" في عقدها الثالث قامت بالتحريض للدعارة وممارستها، مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالتواصل معها عن طريق صفحة "الفيس بوك" على ممارسة الجنس، حيث اتفقت معه على إقامة العلاقة المحرمة فيما بينهما مقابل٣٠٠٠ جنيه للساعة.

وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة للآداب، وتم ضبط المتهمة والقبض عليها

بمقابل ٣٠٠٠ جنيه في الساعة
وباشرت نيابة الدقي، التحقيق في سقوط سيدة ثلاثينية العمر، قامت بإنشاء صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"لاستقطاب زبائن للتحريض على ممارسة الجنس، وقامت بعرض صور لها، وذلك بمقابل ٣٠٠٠ في الساعة.

وقررت النيابة، بحبس سيدة ثلاثينية العمر، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لإنشاءها صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"،لاستقطاب زبائن لممارسة الجنس.
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حوادث حبس سيدة ثلاثينية اخبار

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