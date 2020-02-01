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البيت الأبيض يكشف عدد المصابين بـ"كورونا".. ويحذر من خطورة الوضع

السبت 01/فبراير/2020 - 12:29 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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كشف البيت الأبيض قبل قليل، عن وقوع 6 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة الأمريكية، محذرًا من خطورة الوضع، وفقا لما أفادت قناة "روسيا اليوم" في خبر عاجل.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد، ظهر منذ أسابيع في منطقة ووهان الصينية، وحصد أرواح مئات المواطنين، وأصيب به الآلاف.

وانتشر الفيروس فيما بعد إلى العديد من دول العالم، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وغيرها من دول العالم.
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الكلمات المفتاحية

ووهان الصيني كورونا فيروس اخبار

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