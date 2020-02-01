عمرو أديب: السفير الإماراتي بواشنطن مؤثر جدًا في أمريكا

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه حضر ندوة للسفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، مؤكدا أن "العتيبة" شخصية سياسية راقية، ومؤثر جدًا في أمريكا، وهذا أمر ليس سهلًا.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه عندما تم توجيه سؤالا إلى السفير الإماراتي خلال الندوة عن قطر وتركيا، أكد أن هناك مشكلة فلسفية بيننا وبين قطر وتركيا وإيران، وهم يريدون استغلال الدين في حكم العالم.



وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن أسئلة الحضور للسفير الإماراتي تؤكد أن المعلومات متاحة، متابعا: "نفسي أشوف الكلام ده في بلدي والمنطقة العربية".

