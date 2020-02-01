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أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 1-2-2020 بعد ارتفاع سعر الجرام 4 جنيهات

السبت 01/فبراير/2020 - 12:07 ص
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أسعار الذهب اليوم السبت 1-2-2020
أسعار الذهب اليوم السبت 1-2-2020
الفجر الاقتصادي
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حققت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت 1-2-2020، أول تعاملات شهر فبراير، استقرار في مخلات الصاغة بعد صعود سعر جرام الذهب بقيمة 4 جنيهات أمس الجمعة.

 

وسجلت  أسعار الذهب المحلية اليوم السيبت 1-2-2020  كالأتى :

 سعر عيار 24 بلغ نحو 797 جنيهًا،

يعر عيار  21 بلغ نحو 697  جنيهًا،

سعر  عيار 18 بلغ نحو 597 جنيهًا،

سجل الجنيه الذهب 5 آلاف و576 جنيها


سعر الذهب العالمي

 

وجاء صعود سعر جرام الذهب خلال تعاملات الأمس الجمعه، بعد ارتفاع سعر الذهب العالمي.

 

 

وصعدت أسعار الذهب إلى اعلي مستويات في خمس شهور وصعد الذهب في المعاملات الفورية اليوم الجمعه  0.7% إلى 1584.77 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول موسعا مكاسبه منذ بداية الشهر إلى أكثر من 4%.

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