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عمرو أديب: الأمريكان يتحدثون عن قوة العلاقة بين السيسي وترامب

السبت 01/فبراير/2020 - 07:15 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن أغلب الشخصيات التي التقى بها في الولايات المتحدة الأمريكية يتحدثون عن العلاقة القوية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونطيره الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنهم يرون قوة في هذه العلاقة، وأنها مؤثرة في أمور كثيرة، معقبا: "الناس دي درستنا أكتر من نفسنا"، لافتا إلى أنه في أوقات كثيرة في مصر والعالم العربي قد تجد صعوبة في العثور على خبير يتحدث عن مثل هذه الأمور.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "كنت قاعد في الندوة بأمريكا وحسيت بغيرة، نفسي أشوف المستوى دا في بلدي".
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الكلمات المفتاحية

ترامب السيسي الأمريكان اخبار

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