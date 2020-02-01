شديد البرودة ليلًأ.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس اليوم السبت

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا شاملًا، يتنبأ بحالة الطقس المتوقعة السبت 1 فبراير 2020، على مناطق ومحافظات الجمهورية.



وأوضح البيان أن الطقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، وغائم أحيانًا، والرياح معتدلة، على القاهرة، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.



أما بالنسبة لجنوب سيناء والغردقة، فقد أشار البيان، إلى أن الطقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، ونشاط رياح، واضطراب في الملاحة البحرية.



وأضاف البيان، أن الطقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، وغائم أحيانًا، والرياح معتدلة على شمال الصعيد، ودافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.

