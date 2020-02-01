عمرو أديب: شيء غريب يحدث بأمريكا بشأن صفقة القرن

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك جهات داخل أمريكا متحمسة لخطة السلام الأمريكية، وتؤيدها، وهناك أطراف أخرى ترى أنها ليست جيدة، معتبرا أن هناك أمر غريب يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أن هناك طرفين يعاندا بعضهما داخل أمريكا.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه شارك في ندوة بأمريكا ، ووجد هناك قناعة لدى أطراف أمريكية أنه لو فاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ربما يتم التفاوض مع الإيرانيين والفلسطينيين، معقبا: "هما بيقولوا كده في أمريكا".



ولفت الإعلامي عمرو أديب، إلى أن واشنطن تترقب بيان جامعة الدول العربية غدا فيما يتعلق بخطة السلام.

