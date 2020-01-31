الترجي يتفوق على الأهلي في رقم قياسي

سجل الترجي التونسي رقمًا قياسياً تاريخياً، حيث يعتبر صاحب أطول سلسلة مباريات دون هزيمة في بطولة دوري أبطال إفريقيا ليتفوق على الأهلي.





ونجح الترجي التونسي مؤخرًا في التعادل مع الرجاء المغربي في اللقاء الذي جمع الفريقين على الملعب الاولمبي برادس وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة في دور المجموعات في بطولة لدوري أبطال إفريقيا.





وانتهت المباراة بالتعادل بهدفين لكل منهما، حيث سجل للترجي كلت من عبد الرؤوف بن غيث وفادي بن شوق بينما سجل للرجاء كلا من فابريس نغاه وبدر بانون.





وبهذا التعادل، نجح الترجي التونسي في المحافظة على سجله خاليًا من الخسائر لمدة 20 مباراة متتالية في بطولة دوري أبطال إفريقيا ليتخطى رقم الأهلي صاحب الـ 19 لقاء متتالي.





وخسر الترجي آخر مباراة أمام الأهلي في النسخة قبل الماضية من البطولة وتحديدًا في المباراة النهائية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.



