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"كورونا" يطيح بمؤشرات البورصة الأمريكية مع نهاية تعاملات اليوم الجمعة

الجمعة 31/يناير/2020 - 11:48 م
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بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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هبطت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية بأكثر من1% اليوم الجمعة مع تزايد القلق بشأن النمو العالمي وسط انتشار فيروس كورونا وبيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 603.41 نقطة، أو 2.09 بالمئة، إلى 28256.03 نقطة بينما هبط المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 58.14 نقطة، أو 1.77 بالمئة، ليغلق عند 3225.52 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 148.00 نقطة، أو 1.59 بالمئة، إلى 9150.94 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على خسائر مع هبوط داو جونز 2.5 بالمئة وستاندرد اند بورز 2.1 بالمئة وناسداك 1.8 بالمئة.

وعلى مدار الشهر تراجع داو جونز واحدا بالمئة وستاندرد اند بورز 0.2 بالمئة، في حين صعد ناسداك اثنين في المئة.

وسجل المؤشران داو جونز وستاندرد اند بورز أكبر خسائرهما الأسبوعية من حيث النسبة المئوية منذ الأسبوع المنتهي في الثاني من أغسطس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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الكلمات المفتاحية

مرض فيروس كورونا البورصة الأمريكية

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