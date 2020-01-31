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عين.. هل يقود سيلاديس خفافيش فالنسيا للبطولات؟

الجمعة 31/يناير/2020 - 11:43 م
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سيلاديس
سيلاديس
ريهام عبد المحسن
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عين | زاوية أسبوعية يقدمها الفجر الرياضي يلقي فيها الضوء على شخصية مشهورة أو مغمورة أو حدث رياضي من منظور مختلف.

قاد ألبرت سيلاديس خفافيش فالنسيا لتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل في الدوري الإسباني بفوزه على برشلونة بهدفين نظيفين وذلك ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري الإسباني في المباراة التي شهدها ملعب ميستايا. 

بهذه الخسارة، تجمد رصيد برشلونة عند النقطة 43 في المركز الثاني بعد أن أعطى الفرصة لغريمه ريال مدريد لإعتلاء الصدارة بفوزه على بلد الوليد بهدف نظيف في نفس الجولة بينما إرتفع رصيد فالنسيا للنقطة 34 وتقدم للمركز الخامس في جدول الدوري. يقود ألبرت سيلاديس فالنسيا منذ سبتمبر الماضي حتى الآن. 

واختارت عين الفجر الرياضي سيلاديس نجم الأسبوع لإلقاء الضوء على مشواره الكروي كلاعب ومدير فني .

ولد ألبرت سيلاديس لوبيز لوبيز في 29 سبتمبر 1975 في مدينة برشلونة في إسبانيا.

* مشواره كلاعب :
بدأ سيلاديس مشواره الكروي كلاعب عام 1990 وهو في الخامسة عشر من عمره في صفوف الناشئين بنادي برشلونة وكان يلعب في مركز خط الوسط الدفاعي وظل يتنقل بين صفوف الناشئين بالنادي حتى تم تصعيده لفريق برشلونة ب عام 1994 وهو في التاسعة عشر من عمره وبعدها بعام تم تصعيده للفريق الأول بالنادي. سجل سيلاديس 7 أهداف لبرشلونة في 86 مباراة خلال موسمين. قاد سيلاديس برشلونة للتتويج ب 6 بطولات (بطولتين دوري وبطولتين كأس إسبانيا وبطولة واحدة دوري أبطال أوروبا وبطولة واحدة كأس السوبر الأوروبي). وفي 1999، رحل سيلاديس إلى سيلتا فيجو وسجل له هدف واحد في 24 مباراة في موسم واحد. 

في 2000، انضم سيلاديس إلى ريال مدريد ولعب له لمدة 5 مواسم تمكن فيها من تسجيل هدف واحد في 56 مباراة. 

قاد سيلاديس ريال مدريد للتتويج بأربع بطولة (بطولتين دوري وبطولة واحدة كأس السوبر الإسباني وبطولة واحدة دوري أبطال أوروبا). أثناء احترافه في ريال مدريد تحديداً في 2003، خاض سيلاديس أول تجاربه الاحترافية في بورتو البرتغالي الذي لعب له لمدة موسم على سبيل الإعارة، سجل خلالها 3 أهداف في 27 مباراة. 

في 2005، انضم سيلاديس إلى ريال سرقسطة ولعب له 3 مواسم، خاض خلالها 71 مباراة وسجل خلالهم هدفين.

في فبراير 2009، قضى سيلاديس ثاني تجربة احترافية له صفوف نيويورك ريد بولز الأمريكي وسجل له هدف في 17 مباراة.في 24 أكتوبر 2009، أعلن سيلاديس اعتزاله كرة القدم

في بداية عام 2010، خاض سيلاديس ثالث وآخر تجاربه الاحترافية في كيتشي الذي ينافس في الدوري في هونج كونج.

* مشواره الدولي :
في 1991، انضم سيلاديس إلى منتخب إسبانيا للناشئين تحت 16 عامًا وظل يتنقل بين صفوف منتخبات الناشئين حتى تم تصعيده للمنتخب الأول عام 1998. خاض سيلاديس 25 مباراة مع جميع منتخبات إسبانيا وسجل لهم هدفين، كما أنه مثل منتخب كتالونيا منذ 1998 حتى 2005 وسجل له هدف واحد في 7 مباريات.

* مشواره التدريبي :
بدأ سيلاديس مشواره في مجال التدريب في الأول من يوليو 2013 بقيادة منتخب إسبانيا تحت 16 عامًا. قاد سيلاديس منتخبات إسبانيا للناشئين ويعتبر فالنسيا أول نادي يقوده، وتستعرض عين الفجر الرياضي مسيرة سيلاديس التدريبية حتى الآن :-

- قاد سيلاديس منتخب إسبانيا تحت 16 عامًا منذ 1 يوليو 2013 حتى 7 مايو 2014 في مبارتين، فاز في مباراة وخسر في المباراة الأخرى. 

سجل منتخب إسبانيا تحت 16 عامًا تحت قيادة سيلاديس 3 أهداف ومني مرماه ب 4 أهداف.

- قاد سيلاديس منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا منذ 7 مايو 2014 حتى 18 يوليو 2018 في 34 مباراة، فاز في 24 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 4 مباريات. سجل منتخب إسبانيا تحت 16 عامًا تحت قيادة سيلاديس 3 أهداف ومني مرماه ب 4 أهداف.

- قاد سيلاديس منتخب إسبانيا تحت 17 عامًا منذ 1 يوليو 2017 حتى 10 أكتوبر من نفس العام (وعاد بعدها لقيادة منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا) في 4 مباريات، فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة. 

سجل منتخب إسبانيا تحت 17 عامًا تحت قيادة سيلاديس 8 أهداف ومني مرماه بهدفين.

- قاد سيلاديس فالنسيا منذ 11 سبتمبر 2019 حتى الآن في 26 مباراة، فاز في 12 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 6 مباريات. سجل فالنسيا تحت قيادة سيلاديس 40 هدف ومني مرماه ب 37 هدف حتى الآن.
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كرة القدم عين الفجر الرياضي عين سيلاديس الفجر الرياضي

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