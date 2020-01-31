تحت ستار العمل الخيري.. منظمات قطرية في السودان لنشر الفوضى

وتملك جمعية قطر الخيرية مكتبين في السودان الأول رئيسي في الخرطوم، تم افتتاحه في 1994 ، والآخر في نيالا عاصمة ولاية جنوب درافور وافتتحه في 2006.





وتعمل مؤسسة " راف " الإنسانية القطرية، تحت ستار العمل الإنساني والخيري، في دعم الجماعات المتطرفة في السودان، وكذلك دعم النزعات العرقية بين قبائل السودان من دارفور غربا وحتى بورتسودان شرقا.



