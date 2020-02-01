Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الصحة": مستعدون لاستقبال 100% من المصريين العائدين من الصين

السبت 01/فبراير/2020 - 06:19 ص
Advertisements
وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد
وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الدولة ممثلة في وزارة الصحة، اتخذت كافة الإجراءات لمنع ظهور فيروس كورونا في مصر، فضلًا على أنهم يعملون على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإجلاء المصريين الراغبين في مدينة ووهان.

وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه تم تحديد المكان الذي سيتم فيه متابعة العائدين من الصين، وتجهيزه بكل الإمكانيات الطبية والمعيشية.

وأضافت وزيرة الصحة، أنه تم تحديد المستشفى التي سينقل لها أي حالة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، وستكون بالكامل رعاية مركزة، مؤكدة أنه لم تظهر أي حالات إصابة في مصر حتى الآن، لافتة إلى أن منظمة الصحة العالمية تراقب كل الدول، وإعلان الدول عن ظهور حالات بها ليس أمر اختياريا، مضيفة أنه ليس لمصر مصلحة أن يكون هناك حالة ويتم إخفائها، موضحة أن عدد المصريين في ووهان يبلغ 345 مواطنًا، مضيفة أنهم مستعدون لاستقبال 100% من عدد المصريين في ووهان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة هالة زايد توك شو اخبار

أخبار تهمك

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة وكل المحافظات "حالاً" بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يحسم المقعد الأخير بالقائمة الإفريقية

منذ حوالي 10 ساعات

(رابط جديد/New Link) نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي (خليك اول واحد يجيبها) Officialy "من هنا"

منذ حوالي 12 ساعة

click here | نتيجه الاعداديه القاهره 2020.. لينك خفيف لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة عبر cairo.gov

منذ حوالي 9 ساعات

بشرى سارة (نسبة النجاح 77,7%) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي NOW (نتيجة 3 اعدادي)

منذ يوم

code number.. لينك نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 الترم الأول أولي ثانوي LMS برقم الجلوس وبوابة التعليم الأساسي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف حقيقة وفاة نادية لطفي منذ قليل

منذ حوالي 7 ساعات

اضغط على هذا اللينك | نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم من خلال رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Cairo results | (ظهرت دلوقتي)

منذ حوالي 22 ساعة

الناجح يرفع ايده.. نتيجة أولى ثانوي 2020 التيرم الأول نظام تابلت برقم الجلوس والاسم من موقع وزارة التربية والتعليم والنتائج التعليم الاساسي وبنك المعرفة

منذ حوالي 12 ساعة

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

منذ حوالي 13 ساعة

"جبنهالك لحد عندك" | "ادخل" برقم جلوسك واسمك و"اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة عبر بوابة وزارة التربية والتعليم ولينك مباشر

منذ حوالي 12 ساعة

لينك مباشر (Egypt Knowledge Bank) | نتيجة الصف الثاني الثانوي ٢٠٢٠ الترم الاول LMS عبر رابط موقع بنك المعرفة المصري (تم اعتمادها رسميا) Fast Link

منذ يوم

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

منذ حوالي 12 ساعة

استعلم على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الفصل الدراسي الاول خلال هذا الرابط المباشر لجميع المحافظات

منذ حوالي 14 ساعة

"نتيجتك موجودة عندنا".. رابط بنك المعرفة المصري لمعرفة نتيجة اولى ثانوي 2020 التيرم الأول LMS

منذ حوالي 10 ساعة

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

الصحة اليابانية: ظهور ثاني إصابة بفيروس "كورونا" الجديد

المجتمع الدولي يخطط لنقل رعاياه من مناطق فيروس "كورونا" بالصين

الفلبين توقف تأشيرات دخول الصينيين بسبب مخاوف من فيروس كورونا

وزيرة الصحة تكشف وضع مصر بين الدول المصابة بفيروس كورونا (فيديو)

مسؤولة الطلاب بجامعة ووهان: لا إصابات بفيروس كورونا بين المصريين

مسؤول شؤون الطلاب المصريين في ووهان: ننتظر قرار السيسي بالعودة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:44 م

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

07:44 م

click here | نتيجه الاعداديه القاهره 2020.. لينك خفيف لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة عبر cairo.gov

11:00 م

"نتيجتك موجودة عندنا".. رابط بنك المعرفة المصري لمعرفة نتيجة اولى ثانوي 2020 التيرم الأول LMS

09:22 م

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

06:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status