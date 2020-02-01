"الصحة": مستعدون لاستقبال 100% من المصريين العائدين من الصين



وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه تم تحديد المكان الذي سيتم فيه متابعة العائدين من الصين، وتجهيزه بكل الإمكانيات الطبية والمعيشية.



وأضافت وزيرة الصحة، أنه تم تحديد المستشفى التي سينقل لها أي حالة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، وستكون بالكامل رعاية مركزة، مؤكدة أنه لم تظهر أي حالات إصابة في مصر حتى الآن، لافتة إلى أن منظمة الصحة العالمية تراقب كل الدول، وإعلان الدول عن ظهور حالات بها ليس أمر اختياريا، مضيفة أنه ليس لمصر مصلحة أن يكون هناك حالة ويتم إخفائها، موضحة أن عدد المصريين في ووهان يبلغ 345 مواطنًا، مضيفة أنهم مستعدون لاستقبال 100% من عدد المصريين في ووهان.



قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الدولة ممثلة في وزارة الصحة، اتخذت كافة الإجراءات لمنع ظهور فيروس كورونا في مصر، فضلًا على أنهم يعملون على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإجلاء المصريين الراغبين في مدينة ووهان.