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تكريم ثالث العالم من ذوي الهمم خلال حفل "المحبة والسلام"

السبت 01/فبراير/2020 - 05:38 ص
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بوابة الفجر
إسلام أمين
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كرم مركز الإبداع بدمنهور، برئاسة الأستاذة ياسمين الشباسي، البطل مصطفى صبحي عبد الوهاب، أحد أبطال ذوي الهمم، لحصوله على المركز الثاني على مستوى أفريقيا، والثالث على العالم في ألعاب القوى؛ في لعبة كرة الجرس، وتم إهداءه درع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

جاء ذلك خلال الاحتفالية الوطنية الذي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة بمركز الإبداع الفني بدمنهور التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بعنوان "المحبة والسلام"، والتي تجمع بين الاحتفال بعيد الشرطة وعيد الميلاد المجيد.

بدأت الاحتفالية بعرض فني يجمع بين كنيسة الملاك، وتواشيح دينية لطلاب منطقة البحيرة الأزهرية لكورال "إيد وحدة"، وتم تقديم مجموعة متنوعة من الأغاني الوطنية "حلوة يا بلدي، ارحمنا، أجمل ما فيا إن أنا مصري، يا بلادي يا بلادي، يد واحدة".
تكريم ثالث العالم من ذوي الهمم خلال حفل "المحبة والسلام"
تكريم ثالث العالم من ذوي الهمم خلال حفل "المحبة والسلام"
تكريم ثالث العالم من ذوي الهمم خلال حفل "المحبة والسلام"
تكريم ثالث العالم من ذوي الهمم خلال حفل "المحبة والسلام"
تكريم ثالث العالم من ذوي الهمم خلال حفل "المحبة والسلام"
تكريم ثالث العالم من ذوي الهمم خلال حفل "المحبة والسلام"
تكريم ثالث العالم من ذوي الهمم خلال حفل "المحبة والسلام"
تكريم ثالث العالم من ذوي الهمم خلال حفل "المحبة والسلام"
تكريم ثالث العالم من ذوي الهمم خلال حفل "المحبة والسلام"
تكريم ثالث العالم من ذوي الهمم خلال حفل "المحبة والسلام"
تكريم ثالث العالم من ذوي الهمم خلال حفل "المحبة والسلام"
تكريم ثالث العالم من ذوي الهمم خلال حفل "المحبة والسلام"
تكريم ثالث العالم من ذوي الهمم خلال حفل "المحبة والسلام"
تكريم ثالث العالم من ذوي الهمم خلال حفل "المحبة والسلام"
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