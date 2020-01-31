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"حمو بيكا" يكشف طريقة استثمار أمواله

الجمعة 31/يناير/2020 - 11:11 م
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حمو بيكا وأعضاء فرقته
حمو بيكا وأعضاء فرقته
الفجر الاقتصادي
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كشف مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، اليوم الجمعة، عن أنه يستثمر أموال في شراء الذهب ليحافظ علي قيمتها.

 

وتشهد أسعار الذهب في مصر ارتفاعات غير مسبوقة، بعد الصعود القوي في سعر الذهب العالمي مع ازدياد إقبال المستثمرون علي شرائة بسب تفشي فيروس كورنا للمحافظة على قيمة أموالهم.

 

وقال "بيكا" خلال لقاء صجفي نظمه موقع "الفجر الفني" معه، إنه يشتري بأمواله كميات ذهب كبيرة؛ لتحافظ على قيمتها، وتحميه من الحسد.

 

وتابع،"أنا بحب الذهب وبشتري  بكل فلوسي ذهب... بحس أنو بيحفظني من الحسد فبدل ما عيون الناس تبص ليا تبص للذهب."

 

وأضاف، أنه بجانب حبه للذهب يعشق السيارات ويمتلك ثلاث سيارات من أشهر الماركات العالمية، مشيرا إلى أنه  قام بشرائهم بالتقسيط.

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