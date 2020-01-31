قطر تستخدم خطة "مأزق صفر حلول" لإشعال الاضطرابات بالسودان

اعتمدت دويلة قطر في مؤامراتها على إغداق أموال هائلة على المجتمع السوداني، فى صورة مساعدات إنسانية، تسمح لرجال النظام القطري، وأتباعه بالتوغل فى المجتمع وإنشاء شبكة تعمل على استقطاب المواطنين، وإشعال اضطرابات متتالية.





وقامت بذلك وفق خطة يطلق عليها الخبراء "مأزق صفر حلول"، ويتم عبرها تصدير عشرات المشكلات الداخلية، وتضخيمها بين المواطنين عن طريق الإعلام، لتقويض قدرة الحكومة على إيجاد حلول تشعر المواطنين بالتحسن، لتعود الأوضاع إلى الاشتعال من جديد.





ومع سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، وصعود المجلس العسكرى السودانى لموقع الحُكم، وقع تغير كبير في سياسات الخرطوم الإقليمية، كان العامل الأهم منها انحسار نفوذ قطر على خلاف السنوات الماضية، حين كانت الدوحة ركيزة أساسية، وفاعلة مهمة في سياسات الخرطوم.



