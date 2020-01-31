"الهلباوي" يتألق علي مسرح دار أوبرا دمنهور (صور)



أحيا المنشد والمبتهل "علي الهلباوي" حفلا فنيا نظمته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر على مسرح أوبرا دمنهور بمصاحبة فرقته الفنية، اليوم الجمعة، وسط حشد جماهيري.



وقدم الهلباوي مجموعة متنوعة من الأغاني التراثية، بالإضافة إلى باقة متنوعة من الابتهالات، منها "قل لمن، السلام عليك، أنا المصري، أيا من بالوفا، ما تفوتنيش أنا وحدي، طير الحمام، أمريكا قالت، على أي وضع، ليلى طال، سحب رمشه، أبعت لي جواب، وجهت وجهي إلي الرحمن، سبحانك، لا إله إلا الله نبدأ باسم الجلالة، زمن غريب، عارف، البنت قالت لأبوها، يا من هواه أعزه وأذلني، مال الشام، صلي ع النبي".



كما قدم "خليك رقيق يا قلبها، ما تشيلش هم، جوز الخيل، لا إله إلا الله اذكرها وأنت ماشي، حسن المعاملة، صلوا على طه، زدني بفرط الحب، الهي قوي بالإيمان قلبي، ربك يعدلها، كنت فرحان، صلي يا رب على الزين، نسيم الوصل، يا عيون مصر الحزينة، على فين، شجرة الليمون، يا مريم العذراء، قل للمليحة، دوم، ومرسال لحبيبتي"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.