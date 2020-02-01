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هيثم الحاج: مليون عنوان داخل معرض الكتاب هذا العام

السبت 01/فبراير/2020 - 05:20 ص
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معرض القاهرة للكتاب
معرض القاهرة للكتاب
أمنية فوزي
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قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، إن إجراءات الاشتراك في المعرض على المستوى القانوني؛ أن يكون الناشر عضو في اتحاد الناشرين، وأن يكون الكتاب مُسجلًا.

وأشار "الحاج"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية ""dmc مساء الجمعة، إلى أن القانون والدستور يتيحان الحرية الكاملة للرأي والتعبير والنشر خاصة في مجال الكتب.

ونوه بأن بعض عناوين الكتب في معرض الكتاب ليس لها علاقة بالمحتوى، وأن نسبة العناوين الصادمة في معرض الكتاب ضئيلة للغاية، موضحًا أنه يوجد مليون عنوان داخل معرض الكتاب هذا العام.
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