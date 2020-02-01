اليوم.. حوار مطول لـ عمرو أديب مع مهندس صفقة القرن

أعلن الإعلامي عمرو أديب، أنه أجرى حوارًا مع "جاريد كوشنر"، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحا أنه التقى به أمس في البيت الأبيض.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الحوار الذي أجراه مع "كوشنر"، وفقا للمعايير الأمريكية يعتبر حديثًا مطولًا، وتحدث فيه عن نقاط كثيرة تتعلق بخطة السلام الأمريكية تحتاج إلى توضيح.



وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن الحوار سيذاع اليوم السبت، معلقا: "كوشنر مهندس صفقة القرن، وهنفهم كل حاجة.. وبعد كده نقدر نحكم".

